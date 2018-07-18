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Минфин предложил в течение года ужесточить наказание за незаконный оборот табака
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Минфин предложил в течение года ужесточить наказание за незаконный оборот табака 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин предлагает в течение полугода — года ужесточить наказание за незаконный оборот немаркированной подакцизной табачной продукции. Об этом сообщил заммнистра финансов Илья Трунин на круглом столе в Совете Федерации.
"Необходимо более тщательно контролировать розничную торговую сеть, более ответственно с точки зрения государства относиться к маркировке табачной продукции, потому что сейчас ни один из тех инструментов, которые мы используем при выдаче марок федеральных специальных на алкогольную продукцию, не используются в табачных изделиях. И, соответственно, более жестко контролировать розничную торговую сеть, и более жестко наказывать за правонарушения, связанные с незаконным оборотом такой немаркированной подакцизной продукции. Мы считаем, что это необходимо сделать в ближайшие полгода — год", — сказал он.
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