Минфин предложил в течение года ужесточить наказание за незаконный оборот табака

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Минфин предлагает в течение полугода — года ужесточить наказание за незаконный оборот немаркированной подакцизной табачной продукции. Об этом сообщил заммнистра финансов Илья Трунин на круглом столе в Совете Федерации.

"Необходимо более тщательно контролировать розничную торговую сеть, более ответственно с точки зрения государства относиться к маркировке табачной продукции, потому что сейчас ни один из тех инструментов, которые мы используем при выдаче марок федеральных специальных на алкогольную продукцию, не используются в табачных изделиях. И, соответственно, более жестко контролировать розничную торговую сеть, и более жестко наказывать за правонарушения, связанные с незаконным оборотом такой немаркированной подакцизной продукции. Мы считаем, что это необходимо сделать в ближайшие полгода — год", — сказал он.