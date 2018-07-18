Минфин предложил ужесточить наказание за незаконный оборот сигарет 

В ближайшие полгода — год необходимо ужесточить контроль и наказание за правонарушения, связанные с незаконным оборотом немаркированной подакцизной продукции, в том числе, табачных изделий, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин в ходе выступления в Совете Федерации.
«Если действительно растут продажи продукции, в отношении которой не уплачен акциз, будь то произведённая нелегально на территории Российской Федерации либо ввезённая без уплаты акциза — а у нас есть данные, что такой продукции достаточно, то, конечно же, необходимо более тщательно контролировать розничную торговую сеть, более ответственно с точки зрения государства относиться к маркировке табачной продукции, потому что напомню, что сейчас ни один из тех инструментов, которые мы используем при выдаче марок федеральных специальных на алкогольную продукцию, не используются в табачных изделиях. И, соответственно, более жестко контролировать розничную торговую сеть, и более жёстко наказывать за правонарушения, связанные с незаконным оборотом такой немаркированной подакцизной продукции. Здесь мы действительно считаем, что это необходимо сделать в ближайшие полгода — год», — сказал он.