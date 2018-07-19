Жителям Карелии пояснили, как парковаться возле озер и рек

Нарушителям Водного кодекса грозит штраф.

С наступлением жаркой погоды увеличилось число желающих провести отдых на берегу водных объектов. Чтобы отдых оставлял только приятные воспоминания, необходимо знать и соблюдать не только правила личной безопасности, но и требования в области охраны окружающей среды, отмечают в прокуратуре республики.

У большинства водных объектов в Карелии , в том числе у Онежского и Ладожского озер, озер Машезеро и Лососиное, реки Шуя, ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы составляет 200 метров от берега.

В границах устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Это делается для предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

— Так, в соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; осуществление мойки транспортных средств и др.,

— говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве отмечают, что нарушение специального режима на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта влечет за собой административную ответственность.

Так, на граждан может быть наложен штраф в размере от трех до четырех тысяч пятисот рублей; должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

История о штрафах за парковку в лесополосе у Онежского озера на днях появилась в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». При этом, по словам автора сообщения, когда отдыхающие въезжали на место, знака не было.

— А когда перепарковывали автомобили, он случайным образом появился….. ? На знаке не было ни пылинки — свеж и нов! Такими знаки на трассе не бывают! Среди гостей этого «пляжа» никто! Совсем никто! не видел этот знак при въезде! Но, выезжая, его невозможно было не заметить — блестел на солнышке как новый (а может и был новым). Нескольких людей оштрафовали (а одна семья приехала на двух машинах и получила штраф 7000 руб, — написал участник группы.