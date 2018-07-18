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Более 50 детей отравились в поезде по пути в оздоровительный лагерь
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Более 50 детей отравились в поезде по пути в оздоровительный лагерь 

Москва24 22 минуты назад
Фото: Москва24
Уголовное дело возбудили после массового пищевого отравления детей в поезде Москва — Кисловодск, сообщает Агентство «Москва».
По информации следствия, 296 школьников 12–14 лет ехали в поезде от станции Рязань до станции Ростов Северо-Кавказской железной дороги в детский оздоровительный лагерь. Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане они почувствовали недомогание. Медики выявили признаки пищевой токсикоинфекции зафиксированы у 52 человек.
Детей осмотрели в Ростове-на-Дону, одного из них госпитализировали. Состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, поэтому их направили в оздоровительный лагерь.
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