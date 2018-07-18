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Депутат Госдумы призвал помогать санкционным компаниям
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Депутат Госдумы призвал помогать санкционным компаниям 

News.ru 43 минуты назад
Фото: News.ru
Представитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, считает вынужденной мерой появление в российском праве такого института как «международная компания». Однако он признает необходимость доработать российское законодательство.
«Это необходимая реакция на те санкции, которые западные страны ввели в отношении целого ряда наших компаний», — рассказал News.ru Емельянов.
По его словам, государству необходимо помогать российским компаниям, которые вынужденно работают под иностранной юрисдикцией, так как они являются системообразующими для страны и в них работают сотни тысяч людей. «Помогая этим компаниям, мы, прежде всего, помогаем тем людям, которые там работают. Мы сохраняем их для нашей экономики, поскольку альтернативой является передача их под управление иностранцев, чего западные компании добиваются», — добавил он.
Кроме того, депутат пожаловался, что в настоящее время в законодательстве не указан период действия особого правового режима. По его словам, на территории России появляется как бы два правовых поля: подавляющее большинство российских компаний работают на основе общих правил, а другие — в специальных избранных административных районах совсем по иным законам. Из-за этого получается не очень хорошая история, считает Емельянов.
Однако парламентарий признает, что в законопроекте следует указать определенный период для адаптации российских компаний к новым экономическим условиям.
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