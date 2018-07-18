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Адвоката наказали за интимную связь с клиенткой в здании суда
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Адвоката наказали за интимную связь с клиенткой в здании суда 

Legal.Report 44 минуты назад
Верховный суд штата Огайо (США) наказал местного адвоката с 20-летним стажем и безупречной репутацией, который вступил с клиенткой в интимные отношении в помещении суда, оборудованном системой внутренней видеотрансляции.
Как следует из материалов дела, в 2014 года адвокат Брайан Бенбоу (Brian Benbow) представлял интересы жительницы штата по гражданскому иску о графике посещения ребенка его отцом. В ходе подготовки к слушаниям защитник и клиентка начали флиртовать: вели переписку с сексуальным подтекстом и обменивались откровенными фотографиями через мессенджер в Facebook. Для конспирации пара решила сразу после прочтения удалять входящие и исходящие сообщения. Однако адвокат не удержался и сохранил на свой компьютер семь фотографий потенциальной любовницы (позднее эти файлы были использованы в качестве доказательств их близких отношений).
В конце того же года отец ребенка обжаловал в судебном порядке график посещения, и ответчице понадобились услуги проверенного юриста. В день вынесения решения, 18 декабря, оба ждали вердикта в конференц-зале суда. Они не знали, что в помещении установлена видеокамера с постоянной трансляцией видео на мониторы судейских работников. Согласно расшифровке записи, которую внимательно изучила дисциплинарная комиссия Верховного суда штата, адвокат сначала сидел напротив клиентки, затем занял соседний к ней стул и положил к себе на колени пальто и папку с документами. Под пальто мгновенно оказались руки клиентки, которая, согласно отчету, «в течение 8 минут ласкала адвоката через одежду». Процедуру прервал телефонный звонок. Любовники после этого быстро покинули здание и, обнявшись на прощание, пошли разными путями.
Сотрудники суда передали видеозапись в полицию. Как только Бенбоу узнал об этом, он посоветовал доверительнице найти другого представителя и перестал выходить на связь. Впоследствии в ходе дисциплинарных разбирательств в различных инстанциях адвокат отрицал наличие какой-либо любовной связи с бывшей клиенткой.
Дисциплинарная коллегия ВС штата учла, что юрист, получивший адвокатский статус в 1999 году, до сих пор не имел дисциплинарных взысканий и характеризовался исключительно положительно коллегами и клиентами (судьям представили 40 соответствующих писем). Суд лишил Бенбоу права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.
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