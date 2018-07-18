Едят котлеты и светятся в темноте: гуляем по челябинскому Дому-аквариуму и кормим рыб с руки

Челябинске можно увидеть рыбу с человеческими зубами, сомов, похожих на скелеты, земноводных, способных отрастить часть повреждённого мозга. И это не мутанты из Миасса . Такие удивительные обитатели рек и озёр поселились в Доме-аквариуме в парке им. Тищенко, которому исполнилось 35 лет. Для читателей 74.ru мы провели экскурсию по аквариуму, познакомились с необычными его обитателями и даже покормили рыб из бутылочки. Подробности в нашем фоторепортаже.

Карпы кои и золотая рыбка любят лакомиться из бутылочки

Создал Дом-аквариум директор ЧМК Олег Тищенко . В начале 80-х годов он возглавил предприятие и решил организовать в городе интересное место для отдыха. В 1983 году было построено здание аквариума, и оно сразу же стало главной достопримечательностью города.

Примечательно, что Дом-аквариум числился как один из цехов Челябинского металлургического комбината. Сюда приводили гостей из разных городов Советского Союза, делегации, приезжающие на завод.

В книге отзывов 1983 года есть записи посетителей из разных уголков Советского Союза

Заведующий Домом-аквариумом Александр Тытагин показывает фотографии тех лет. С потолка свисала красивая люстра, из которой лилась вода в большой бассейн. Старожилы помнят и другой вариант необычного фонтана, когда вода с потолка стекала по большим чашам.

Раньше в центре аквариума был фонтан со стекающей с потолка водой

Трудные годы для аквариума наступили, когда завод отказался от своего необычного цеха. Сотрудники экономили каждую копейку, чтобы не оставить обитателей без корма. Возникали перебои с отоплением, и рыб приходилось убирать в более тёплое помещение. В такой ситуации речи о приобретении новых экземпляров, конечно, не было.

В Доме-аквариуме около 100 видов рыб Возрождение Дома-аквариума произошло несколько лет назад: был сделан ремонт, установлены новые современные аквариумы. Сегодня в челябинском Доме-аквариуме около 100 видов рыб.

— Считается, что самые интересные аквариумы — морские, но речные рыбы не менее разнообразны и интересны. В этом могут убедиться наши посетители, — говорит Александр Тытагин.

Заведующий аквариумом Александр Тытагин знает о рыбах всё Несколько лет в челябинском аквариуме живёт скат Матильда. Постоянные посетители могут понаблюдать, как родственница акулы обновляет своё главное оружие — сбрасывает шипы на хвосте.

У ската Матильды очень своенравный характер

Рядом со скатом величественно плавает стерлядь. Это деликатесная рыба, её можно встретить даже в некоторых горных реках области. Сегодня стерлядь занесена в Красную книгу, поэтому попробовать вкусное угощение из неё можно, только заплатив кругленькую сумму в магазине.

Из крупных рыб привлекает внимание большой краснохвостый сом по кличке Мотя.

— Это интеллектуально развитые рыбы. В южных странах богатые семьи заводят их в специальных бассейнах. Рыба узнаёт своего хозяина, как собака, подплывает к нему, просит погладить, — рассказывает заведующий Домом-аквариум.

Сом Мотя узнаёт своих хозяев

Правда, посетителям гладить Мотю не разрешают. Мало ли что может случиться. У сомов огромная пасть без зубов, но вместо них есть пластинки с острыми мелкими зазубринами. Если в такую пасть попадёт рука, то будет ощущение, что по ней хорошенько провели наждачкой.

Лучше не шутить и с другой рыбиной — паку. Её зубы очень похожи на человеческие. Паку — родственник пираньи, но травоядный, зато с лёгкостью разгрызает бразильские орехи, расколоть которые сможет не каждый взрослый мужчина. В природе паку вырастают до метра в длину.

У рыб паку зубы похожи на человеческие

Бразильские орехи аквариум не закупает, но угощает паку дольками яблок и зелёным горошком.

Необычное питание и у дискусов. Специально для них рыбоводы готовят маленькие котлетки из фарша креветок, говяжьего сердца и мотыля.

На выставке есть и распространённые аквариумные рыбки, но на экскурсиях посетители узнают о них необычные факты. Например, любимцы аквариумистов — неоны — представлены в аквариуме с космическим дизайном. Ведь по легенде южных народов, звёзды, падающие с неба в море, превращаются именно в этих рыбок с яркой линией.

Сотрудники аквариума создали особую тёмную комнату. За чёрными плотными шторами посетителям открывается волшебный мир светящихся рыб.

В тёмной комнате можно увидеть завораживающее зрелище

— Этих рыбок вывели в Китае . Предполагалось, что они станут индикаторами чистоты воды и будут светиться в случае загрязнения. Но что-то пошло не так, и рыбки светились постоянно. Для науки они стали неинтересны, зато полюбились любителям экзотики, — отмечает Александр Тытагин.

Есть в аквариуме и сом, плавающий кверху брюхом. К счастью, с рыбкой всё в порядке. Просто эволюция научила касаткового барбуса собирать пищу не со дна, а с поверхности воды.

С любопытством разглядывает посетителей огромная арована. Содержать эту рыбу могут только состоятельные люди, потому что ей требуется большой аквариум. По фен-шую считается, что арована привлекает деньги.

Арована в доме — к деньгам

Но больше всего посетителей у бассейна с карпами кои.

— В этом аквариуме есть две крупные золотые рыбки с красивыми хвостами. Если их увидишь, нужно загадывать желание. Недавно одна женщина даже оставила запись в нашей книге отзывов, что желание сбылось, — с улыбкой говорит заведующий аквариумом.

Все посетители могут не только полюбоваться красивыми карпами, но и покормить их из бутылочки.

На кормление карпы кои приплывают все вместе

Золотых рыбок выведено около 200 видов

В аквариуме живут не только рыбы, но и очень необычные земноводные — например, аксолотль. Это личинки мексиканской амбистомы. В дикой природе эти животные находятся на грани вымирания. Зато их с удовольствием разводят учёные. Дело в том, что у аксолотлей потрясающая способность к регенерации, они запросто могут отрастить откушенную лапку или повреждённый орган, даже мозг.

У стеклянных сомов виден скелет

В аквариуме есть очень редкие слепые пещерные рыбы

У каждого аквариума свой дизайн

На втором этаже Дома-аквариума живут морские обитатели. Там посетители могут понаблюдать за повадками кошачьей акулы или своенравной мурены.

В юбилейный год Дом-аквариум готовит для посетителей сюрприз. Уже начался монтаж огромного аквариума на 2,5 тысячи литров. Скоро в нём поселяться новые обитатели.

За каждым аквариумом закреплены рыбоводы

В аквариуме есть живородящие рыбки

Легендарные пираньи

Смотреть за плавным движением рыб можно бесконечно

У индийского ножа пёстрая компания

Билеты в Дом-аквариум продаются без ограничения времени посещения

Скоро в аквариуме поселятся новые обитатели