Представлена новая линейка моторных масел Castrol Edge Supercar

Компания Castrol объявила о запуске новой линейки моторных масел Castrol Edge Supercar.

За последние 10 лет эволюции автомобильных агрегатов давление в двигателях увеличилось почти в два раза, и это справедливо для всех транспортных средств: от мощных суперкаров до обычных машин. Именно поэтому компания Castrol сотрудничает с ведущими мировыми производителями мощных автомобилей для проведения совместных испытаний и постоянного совершенствования своих разработок, успешно прогнозируя будущие требования современных двигателей и учитывая их в работе. В результате такого сотрудничества и стало возможным появление этой премиальной линейки масел для суперкаров, которая уникальна для рынка смазочных материалов.

Появление двух новых продуктов — моторных масел Edge Supercar А 0W-20 и Edge Supercar 0W-40 А3/В4, совместно с ранее появившимся Edge Supercar 10W-60 делает линейку завершенной и способной покрыть потребности всех самых быстрых и мощных автомобилей.

Все масла из линейки моторных масел Edge Supercar поддерживают максимальную эффективность работы двигателя как в краткосрочном периоде времени, так и в течение длительного срока службы, подавляют образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора (по сравнению с нормами теста ASTM D 6593 Seq VG).

Протестированное в автомобилях, эксплуатируемых с повышенной нагрузкой, полностью синтетическое моторное масло Castrol Edge Supercar 0W-40 А3/В4 идеально подходит, как и для спорткаров, созданных для езды на высоких скоростях, так и для компактных хэтчбеков. Новое масло обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур, обладает высокой стойкостью к вспениванию. Моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR 0W-40 A3/B4 рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, в которых предполагается применение моторных масел класса вязкости SAE 0W-40 и спецификациий ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF или более ранних.

Castrol Edge Supercar A 0W-20 — это полностью синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 0W-20, которое обеспечивает надежный пуск двигателя при экстремально низких температурах. Маловязкая композиция продукта повышает экономию топлива. Масло Castrol Edge Supercar A 0W-20 специально разработано и одобрено к применению в двигателях Aston-Martin DB-11, рекомендовано к использованию в бензиновых двигателях японских и корейских автопроизводителей, где применяются энергосберегающие масла классов вязкости SAE 0W-20/5W-20.

Castrol Edge Supercar 10W-60 — полностью синтетическое моторное масло класса вязкости SAE 10W-60. Обеспечивает максимальную защиту от износа при экстремальных нагрузках. Масло официально одобрено и рекомендовано к использованию в двигателях таких суперкаров как Audi R8. Castrol Edge Supercar 10W-60 также может применяться в двигателях спортивных и гоночных автомобилей, где производитель допускает применение масел класса вязкости SAE 10W-60.

Технология Titanium FST В двигателе современного высокопроизводительного автомобиля моторному маслу приходится выдерживать давление до 10 000 кг на см2. Это соответствует массе пяти автомобилей, приходящейся на один см2. Тонкий слой масла — это единственное, что сокращает площадь контакта металл/металл, поэтому прочность масляной пленки должна всегда оставаться высокой.

Уникальная технология Titanium FST, применяемая во всей линейке продуктов Castrol Edge, в которую входит и наиболее мощная серия Castrol Edge Supercar, на физическом уровне меняет поведение масла в условиях экстремальных нагрузок. Испытания в мощных силовых установках подтвердили, что технология Titanium FST в два раза увеличивает прочность масляной пленки, предотвращая ее разрыв и снижая трение для максимальной производительности двигателя. По результатам испытаний моторные масла Castrol Edge с Titanium FST показали на 15% меньше трения по сравнению с аналогичными продуктами без Titanium FST.