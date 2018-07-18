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Фирму из Одинцовского района по разведению крупного скота накажут за нарушения ветзакона
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Фирму из Одинцовского района по разведению крупного скота накажут за нарушения ветзакона 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Компанию в Одинцовском районе, занимающуюся содержанием и разведением крупного рогатого скота, оштрафовали на 110 тысяч рублей за несоблюдение требований ветеринарного и фитосанитарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного и фитосанитарного законодательства РФ в отношении АО Племхоз «Наро-Осановский», осуществляющего деятельность по содержанию и разведению крупного рогатого скота, выращиванию однолетних и многолетних кормовых и зерновых культур по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково, дом 100.
«В результате проверки управлением установлено, что система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП разработана сотрудниками АО Племхоз «Наро-Осановский» без привлечения аккредитованной организации по данной деятельности», — говорится в сообщении.
Сотрудники, входящие в состав рабочей группы системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, не прошли обучение и не имеют сертификатов аттестации по данному направлению. Также не представлен график проведения внутреннего аудита, с целью контроля и поддержания профессионализма в вопросах по поддержанию системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП в рабочем состоянии.
В связи с этим, система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, разработанная сотрудниками АО Племхоз «Наро-Осановский», не поддерживается в полном объеме, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
За выявленные нарушения АО Племхоз «Наро-Осановский» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
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