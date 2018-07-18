Подростки в Татарстане до смерти избили прохожего за замечание про семечки

Татарстане проводится проверка по факту смерти 49-летнего жителя Набережных Челнов, чье тело было обнаружено вечером 17 июля у одного из домов в 32-м комплексе города. Об этом сообщает пресс-служба регионально управления СКР.

По данным следствия, мужчина, проходя по двору, сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подростки избили прохожего. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, которая могла наступить от сердечной недостаточности.

Два участника драки были доставлены для дачи объяснений в полицию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь портал «Челнинские известия» со ссылкой на соседей погибшего отмечает, что во дворе дома, где разыгралась трагедия, часто собирается молодежь, после себя оставляет мусор, пустые бутылки из-под пива. У скончавшегося мужчины осталось двое взрослых детей.