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Подростки в Татарстане до смерти избили прохожего за замечание про семечки
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Подростки в Татарстане до смерти избили прохожего за замечание про семечки 

Свободная пресса 50 минут назад
В Татарстане проводится проверка по факту смерти 49-летнего жителя Набережных Челнов, чье тело было обнаружено вечером 17 июля у одного из домов в 32-м комплексе города. Об этом сообщает пресс-служба регионально управления СКР.
По данным следствия, мужчина, проходя по двору, сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подростки избили прохожего. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, которая могла наступить от сердечной недостаточности.
Два участника драки были доставлены для дачи объяснений в полицию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь портал «Челнинские известия» со ссылкой на соседей погибшего отмечает, что во дворе дома, где разыгралась трагедия, часто собирается молодежь, после себя оставляет мусор, пустые бутылки из-под пива. У скончавшегося мужчины осталось двое взрослых детей.
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