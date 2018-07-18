Спасённые из пещеры школьники постригутся в монахи

Десять мальчиков их числа спасённых из затопленной пещеры в Таиланде , а также их тренер временно постригутся в монахи в благодарность за избавление и в память о подвиге пловца, который погиб во время спасательной операции. Ребята и мужчина, буддисты по вероисповеданию хотят своим служением создать дополнительную хорошую карму для своих спасителей.

Прежде всего речь идёт о пловце, добровольце Самане Кунане, пишет TNN 24. Он погиб во время доставки в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом. В его акваланге закончился газ. Ранее News.ru писал о том, что Кунана наградили посмертно. Он удостоился ордена Белого слона.

Спасённых школьников и мужчину уже выписали из медицинского учреждения. Они проходили карантин в больнице Прачанукро в городе Чианграй

Операция по спасению детей юниорской футбольной команды и их тренера успешно завершилась 10 июля. За время, пока ребята находились в пещере, все они ослабли от голода, но не получили опасных повреждений.