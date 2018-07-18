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Посол рассказал о влиянии санкций США против Венесуэлы на сотрудничество с Россией
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Посол рассказал о влиянии санкций США против Венесуэлы на сотрудничество с Россией 

RT на русском 45 минут назад
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что санкции, введённые США после президентских выборов в Венесуэле, отразились на сотрудничестве Москвы и Каракаса.
«Я не берусь говорить за российские компании, но, разумеется, (введение американских санкций. — RT) сказывается, поскольку у нас есть шесть совместных предприятий в нефтегазовой отрасли… Я не владею подробностями, но то, что санкции наносят вред двустороннему сотрудничеству, не вызывает сомнений», — цитирует ТАСС Заемского.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы. В МИД Венесуэлы назвали новые санкции преступлением против человечности.
RT на русском: последние новости
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