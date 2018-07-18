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В Нефтеюганском районе началось строительство комплексного полигона ТБО
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В Нефтеюганском районе началось строительство комплексного полигона ТБО 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нефтеюганском районе стартовало строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов, сообщил на заседании окружного проектного комитета первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.
Рассказывая о реализации национальных проектов в Югре, Данила Голубев напомнил, что 7 мая президентом России был принят указ №204 о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года. «Указ направлен на достижение к 2024 году девяти национальных целей в различных сферах жизни. Их достижение возможно при консолидации усилий не только органов власти всех уровней, но и бизнеса, общественных объединений, экспертного и научного сообщества», — уверен он.
Как отметил исполняющий обязанности директора департамента проектного управления автономного округа Данила Голубев, до 15 августа планируется завершить работу по формированию паспортов национальных проектов.
«В Югре по пяти направлениям на текущий момент сформированы и реализуются портфели проектов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Часть из них подлежит переформатированию для синхронизации с национальными проектами. В них должны быть пересмотрены приоритеты, перечень и значения целевых показателей с разбивкой по годам», –подчеркнул заседания Данила Голубев.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Нефтеюганском районе работа по вывозу и утилизации мусора осуществляется в рамках муниципальной программы. На новом полигоне отходы будут не только утилизировать, но и пускать в переработку.
Фото: admhmao.ru
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