Освещение восстановили во дворе на Зеленоградской улице

Во дворе дома 31, корпус 1 по Зеленоградской улице вновь стало светло по вечерам. Фонарь привели в порядок после обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город». Об устранении замечания отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)