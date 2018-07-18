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Освещение восстановили во дворе на Зеленоградской улице
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Освещение восстановили во дворе на Зеленоградской улице 

Управа района Ховрино города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во дворе дома 31, корпус 1 по Зеленоградской улице вновь стало светло по вечерам. Фонарь привели в порядок после обращения жительницы района Ховрино на портал «Наш город». Об устранении замечания отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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