Глава Пермского края считает урбанизацию средством борьбы с оттоком населения из региона

"Тема урбанизации и тема развития не только Перми , а и городов Пермского края для нас крайне важна, потому что без этого мы не сможем остановить отток населения, отток молодежи из края", — сказал он журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума.

Решетников добавил, что основным требованием людей к городам сейчас является комфорт, наличие не только рабочих мест, но и развитой инфраструктуры.

"Более того, молодежь, активная молодежь — развивающаяся, интересующаяся, ездящая по миру — она сравнивает. К сожалению, пока эти сравнения не всегда в нашу пользу", — отметил губернатор.

Условия развития регионов

Как отметил Решетников в ходе одной из дискуссий форума, ключевым условием для развития регионов является консолидация муниципальных и региональных команд. Он пояснил, что сотрудничество между ними особенно важно потому, что сейчас даже в небольших российских субъектах существует многоуровневая система управления.

Глава Пермского края добавил, что еще одним вопросом, важным для развития регионов, остается финансирование. По его мнению, необходимо «дать понятную финансовую основу муниципальным программам развития».

"Объем инвестиций, связанных с девелопментом, должен существенно увеличиться — именно инвестиций в общественную инфраструктуру. Только государство его не потянет, нам нужны механизмы «кост-шеринга» (распределение затрат — прим. ТАСС) с инвесторами этих затрат, потому что сейчас такие механизмы слабоваты", — сказал он.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».