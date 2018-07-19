Спиной к США: на что ЦБ променял вложения в американский госдолг

Перу. С января по май этого года Банк России сократил объем инвестиций в американские казначейские обязательства (КО) на $87 млрд (со $103 млрд до $15 млрд). Основной объем бумаг на сумму около $80 млрд был продан в апреле—мае, то есть после введения новых санкций со стороны США . В этот период усиление глобальной волатильности спровоцировало повышение доходности 10-летних казначейских обязательств до 3,1% — это максимальный уровень за последние семь лет. В результате Россия опустилась с 16-го на 43-е место в перечне стран, имеющих вложения в американский госдолг. Сейчас доля казначейских обязательств в структуре международных резервов у России чуть меньше, чем у Казахстана

Всего за последние пять лет Банк России сократил инвестиции в КО США на $150 млрд, то есть приблизительно на 90%, что является беспрецедентным изменением — как по доле в структуре совокупных резервов, так и в абсолютном выражении. Исторический пик инвестиций России в КО США был зафиксирован в октябре 2010 года, когда объем таких вложений составил $176 млрд При этом совокупный объем золотовалютных резервов России в то время был на уровне $526 млрд, сейчас он составляет $460 млрд

Динамика совокупных золотовалютных резервов РФ и вложений в КО США, в $ млрд:

Лидеры продаж

Стран, которые сокращали свои вложения в американские казначейские облигации последние 5 лет, совсем немного, и объемы таких изменений были относительно небольшими. К примеру, Банк Японии сократил инвестиции в казначейские обязательства на $55 млрд, центральный банк Бермудских островов — на $38 млрд, Бельгии — на $35 млрд, Народный банк Китая — на $31 млрд При этом Банк Японии сократил вложения в КО США на сумму, эквивалентную всего 5% его текущих казначейский активов США, а Народный банк Китая — на сумму, составляющую всего 3%. То есть, в отличие от Банка России, большинство держателей американского госдолга если и сокращали такие вложения, то незначительно.

Безусловно, рост вложений мировых центробанков в госдолг США замедлился еще в конце 2015 года, когда Федрезерв впервые за 11 лет повысил ставку федеральных фондов. Сейчас совокупный объем вложений мировых центробанков в КО США уже составляет более $6, 213 трлн. За последние пять лет этот показатель вырос на $591 млрд — в основном за счет инвестиций со стороны крупных держателей американского госдолга, таких как Ирландия (она увеличила вложения в КО США на $192 млрд), Великобритания (на $137 млрд), Индия (на $90 млрд) и Саудовская Аравия (на $85 млрд).

Среди стран мира крупнейшими держателями КО США по-прежнему являются Китай ($1,183 трлн), Япония ($1,048 трлн), Ирландия ($301 млрд), Бразилия ($300 млрд) и Великобритания ($136 млрд). Совокупная доля нерезидентов в структуре суверенного долга США (на общую сумму $17, 213 трлн) составляет 37%, остальные казначейские обязательства принадлежат Федрезерву (14%) и другим держателям (49%).

Крупнейшие сокращения иностранных инвестиций в госдолг США с 2013 года, в $ млрд:

Почему ЦБ сократил инвестиции

Однако следует отметить, что Банк России продавал КО США с того момента, когда их объем достиг пика в октябре 2010 года. Сильнее всего эти вложения сократились за период с начала 2013-го по середину 2015 года.

Это тот самый период, в течение которого председатель Федрезерва объявил о сворачивании программы количественного смягчения (конец 2013 года), а западные страны ввели секторальные санкции против России.

Впоследствии ЦБ возобновил покупку американских гособлигаций, что привело к увеличению доли долларовых активов в структуре международных резервов, однако с конца 2017 года продажи возобновились.

Подчеркнем также, что совокупные золотовалютные резервы России продолжают расти — с начала года они увеличились на $30 млрд, достигнув четырехлетнего максимума. В основном это произошло за счет покупки иностранной валюты Минфином , а также в результате валютной переоценки и увеличения объема вложений в золото.

До введения секторальных санкций против России в середине 2014 года наблюдалась сильная корреляция между динамикой котировок КО США и российских вложений в эти облигации — снижение их доходности (рост цены) сопровождалось увеличением объема инвестиций.

На тот момент эта корреляция составляла 67%, впоследствии она опустилась до 20% и ниже. Следовательно, можно сделать вывод, что сейчас ЦБ больше руководствуется не рыночными, а политическими/стратегическими соображениями: хотя с июля 2016 года доходность 10-летних КО США выросла более чем вдвое, Банк России продолжал наращивать инвестиции в американский госдолг до декабря 2017 года.

Факторная динамика вложений в госдолг США, $ млрд:

Активы на замену

После того как ЦБ сократил свои вложения в КО США на 90%, структура его международных резервов существенно изменилась — уменьшилась доля ценных бумаг и увеличилась доля наличной валюты и депозитов, а также золота.

С начала года объем наличной валюты и депозитов в международных резервах вырос на $61 млрд В основном это депозиты в международных банках — на сумму $33 млрд, а также в национальных центробанках — на сумму $28 млрд, включая средства на счетах в Банке международных расчетов и МВФ

Кроме того, с начала года ЦБ приобрел золото на сумму $4 млрд Мы предполагаем, что еще на $22 млрд были приобретены европейские гособлигации, в основном германские и французские.

Такой вывод мы делаем, исходя из того, что общая доля ценных бумаг сократилась значительно меньше — всего на $40 млрд, хотя с начала года были проданы американские казначейские обязательства на общую сумму более $80 млрд

То, что доля долларовых активов в российских золотовалютных резервах сокращается, вполне очевидно. Она уже составляет менее 45%. В результате увеличивается зависимость резервов от курса евро и других валют, а также от переоценки золота. Более подробная информация о структуре резервов и причинах сокращения вложений в американский госдолг, возможно, будет опубликована Центробанком в конце года.

Перераспределение средств от продажи КО США с начала года до конца мая, $ млрд:

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