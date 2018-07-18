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Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили
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Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 18 июл — РИА Новости. Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе решение первой инстанции по поводу заочного приговора экс-президента Михаила Саакашвили по делу злоупотребления служебным положением, сказано в заявлении суда, которое приводят грузинские СМИ.
Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением». Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом позволив им избежать наказания.
По данным агентства «Интерпрессньюс», «сторона защиты указывает на политические мотивы».
Саакашвили предъявлены обвинения на родине по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды, однако он сумел уехать из страны сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили будет арестован сразу же после пересечения им границы страны.
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