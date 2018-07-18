Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили

ТБИЛИСИ , 18 июл — РИА Новости . Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе решение первой инстанции по поводу заочного приговора экс-президента Михаила Саакашвили по делу злоупотребления служебным положением, сказано в заявлении суда, которое приводят грузинские СМИ.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением». Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом позволив им избежать наказания.

По данным агентства «Интерпрессньюс», «сторона защиты указывает на политические мотивы».