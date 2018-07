Перехват телефонного номера — новый метод киберпреступников

Появились первые сообщения о новых методах киберпреступников — они получают контроль над номерами телефонов пользователей, чтобы украсть нужные им имена Instagram, а потом продать их на черных онлайн-рынках за биткоины.

Одними из последних жертв злоумышленников стала американская супружеская пара. Рейчел Остлунд обратила внимание на то, что ее смартфон перестал ловить сеть, оказалось, что киберпреступники перехватили контроль над номером Рейчел.

После получения контроля над номером Остлунд преступники связались с парой, объяснив им в крепких выражениях ситуацию («We’re fucking you, we’re raping you, and we’re in the process of destroying your life»).

Злоумышленники сказали Остлундам, что аккаунт Instagram Рейчел, который проходит под юзернеймом @Rainbow находится в их руках. Теперь преступники требовали предоставить им доступ к учетной записи Twitter с таким же именем.

Согласно некоторым данным, короткое имя пользователя в социальных сетях может стоить от $500 до $5 000, в зависимости от его ценности. Для примера — недавно учетная запись с хендлером @t была продана за $40 000 в биткоинах.

Ebay, Paypal, Получив контроль над номером телефона Рейчел, киберпреступники смогли получить доступ не только к Instagram жертвы. Также были перехвачены учетки Amazon Netflix и Hulu.

Ни одна из мер безопасности, которые предприняла жертва для защиты своих аккаунтов, не помогла в этом случае, так как был перехвачен номер телефона. Даже двухфакторная аутентификация оказалась бесполезна.

«Это была очень напряженная ночь для нас. Не могу поверить, что они набрались наглости связаться с нами, используя телефон моей супруги, и требовать отказаться от учетной записи в социальной сети», — прокомментировал ситуацию муж Рейчел Адам.