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Прибыль Morgan Stanley во II квартале превысила прогноз
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Прибыль Morgan Stanley во II квартале превысила прогноз 

Вести Экономика 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Прибыль американского банка Morgan Stanley во II квартале превзошла ожидания аналитиков, чему способствовал рост доходов от торговых операций с акциями и инструментами с фиксированной доходностью, сообщает Reuters.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Чистая прибыль Morgan Stanley в апреле-июне увеличилась до $2,4 млрд с $1,8 млрд годом ранее.
Разводненная прибыль на акцию составила $1,30 по сравнению с $0,87 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали прибыль в размере $1,11 на акцию.
Чистая выручка Morgan Stanley выросла на 12% до $10,6 млрд
Гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил, что банк продемонстрировал высокие результаты во всех подразделениях и во всех регионах деятельности.
"Показатели II квартала отражают активные рынки и здоровое взаимодействие с клиентами", — отметил он.
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Чистая выручка от торговых операций банка выросла на 18% до $3,8 млрд Выручка от операций с инструментами с фиксированной доходностью и с акциями выросла на 12% и 15% соответственно.
Чистая выручка банка от управления активами увеличилась до $4,3 млрд с $4,2 млрд годом ранее.
Американские банки JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley и Citigroup Inc по итогам II квартала зафиксировали прибыль выше прогнозов. Только Wells Fargo & Co получил меньшую, чем ожидалось, прибыль.
Банки получают выгоду от повышенной волатильности рынка, отчасти связанной с эскалацией торговой напряженности, заставляющей инвесторов покупать и продавать активы для защиты своих портфелей и использования возможностей.
Как сообщали «Вести. Экономика», Goldman Sachs во вторник заявил, что его выручка от торговых операций выросла на 17% до $3,57 млрд
Выручка Goldman от торговли инструментам с фиксированной доходностью подскочила на 45%. В то же время выручка от торговли акциями практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.
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