Усиливается ответственность за нарушение гособоронзаказа

Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Проект закона был разработан и внесен Правительством РФ

В соответствии с законом, предусматривается увеличение размера штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя за указанные нарушения, с 30 — 50 тыс. рублей до 50 — 100 тыс. рублей.

Сейчас уже существует ответственность должностного лица головного исполнителя государственного оборонного заказа за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию. «При этом статистика показывает, что в 2017 году по данной статье было возбуждено 13 дел, а сумма административного штрафа составила 450 тыс. рублей, что более чем в три раза превышает аналогичные показатели 2016 года», — говорится в документе.

Но, как отмечают авторы, практика показывает, что финансовые средства, перечисляемые государственными заказчиками гособоронзаказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, предусмотренных условиями госконтрактов. «Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа».

Закон позволит повысить персональную ответственность должностных лиц головного исполнителя по гособоронзаказу, а предлагаемые меры будут действенным правовым механизмом в пресечении правонарушений в сфере гособоронзаказа.