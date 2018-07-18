На Космонавта Волкова провели санитарную обрезку деревьев

После обращения жителя Войковского на портал «Наш город» на улице Космонавта Волкова выполнили санитарную обрезку деревьев.

Москвич обратил внимание на то, что из-за листвы не читается дорожный знак.

«В ответ на Ваши обращения сообщаю, что в целях обеспечения обзора дорожных знаков выполнены работы по санитарной обрезке ветвей деревьев», — сообщил в официальном ответе заявителю префект Северного округа столицы Владислав Базанчук

Напомним, на портале «Наш город» может оставить сообщение любой житель столицы, пройдя регистрацию. (ео)