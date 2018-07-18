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На Космонавта Волкова провели санитарную обрезку деревьев
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На Космонавта Волкова провели санитарную обрезку деревьев 

Управа района Войковский 52 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
После обращения жителя Войковского на портал «Наш город» на улице Космонавта Волкова выполнили санитарную обрезку деревьев.
Москвич обратил внимание на то, что из-за листвы не читается дорожный знак.
«В ответ на Ваши обращения сообщаю, что в целях обеспечения обзора дорожных знаков выполнены работы по санитарной обрезке ветвей деревьев», — сообщил в официальном ответе заявителю префект Северного округа столицы Владислав Базанчук.
Напомним, на портале «Наш город» может оставить сообщение любой житель столицы, пройдя регистрацию. (ео)
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