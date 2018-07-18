Американка откусила нос едва знакомой девушке

41-летнюю жительницу Техаса обвиняют в нападении на другую женщину. По версии пострадавшей, злоумышленница откусила и съела фрагмент ее носа, передает "Уралинформбюро"

По версии следствия, лишившаяся кончика носа дама познакомилась с нападавшей в баре, когда отдыхала там с соседом. В какой-то момент, когда все трое уже были дома у пострадавшей, агрессивная гостья потребовала еще выпивки из сигарет. Когда ей отказали, она набросилась на хозяйку квартиры, повалила ее на пол, откусила часть носа и проглотила его.

По словам потерпевшей, она не осознавала произошедшее до того момента, как попала в скорую помощь. «Я начала звонить мужу и кричать в трубку „У меня нет носа, мне 28 лет, и у меня больше нет носа!“, — цитирует ее телеканал abc7.

Стоит отметить, что у жертвы нет медицинской страховки, которая покрыла бы пластическую операцию. Врачи считают, что „отремонтировать“ лицо необходимо в течение двух недель.