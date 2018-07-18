Ещё
Американка откусила нос едва знакомой девушке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

Американка откусила нос едва знакомой девушке 

Уралинформбюро 50 минут назад
Фото: Уралинформбюро
41-летнюю жительницу Техаса обвиняют в нападении на другую женщину. По версии пострадавшей, злоумышленница откусила и съела фрагмент ее носа, передает "Уралинформбюро".
По версии следствия, лишившаяся кончика носа дама познакомилась с нападавшей в баре, когда отдыхала там с соседом. В какой-то момент, когда все трое уже были дома у пострадавшей, агрессивная гостья потребовала еще выпивки из сигарет. Когда ей отказали, она набросилась на хозяйку квартиры, повалила ее на пол, откусила часть носа и проглотила его.
По словам потерпевшей, она не осознавала произошедшее до того момента, как попала в скорую помощь. «Я начала звонить мужу и кричать в трубку „У меня нет носа, мне 28 лет, и у меня больше нет носа!“, — цитирует ее телеканал abc7.
Стоит отметить, что у жертвы нет медицинской страховки, которая покрыла бы пластическую операцию. Врачи считают, что „отремонтировать“ лицо необходимо в течение двух недель.
Уралинформбюро: последние новости
В челябинской реке произошел массовый мор рыбы Ограбление по-казански: с ювелирной выставки украли чемодан с бриллиантами Вы все время пили пиво неправильно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
У Крымского моста появится конкурент71
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии376
Украина присвоила четыре санатория в Крыму142
Россия забрала деньги из США340
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение