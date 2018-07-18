В конце июля лермонтолюбы почтут память поэта у Красных ворот

Ко Дню памяти Михаила Юрьевича Лермонтова состоится встреча почитателей творчества поэта у Красных ворот.

Несмотря на тот факт, что поэт покинул этот мир в возрасте всего 26 лет, он оставил после себя богатое литературное наследие. Присоединиться к обществу любителей творчества Лермонтова могут все желающие.

Организаторы встречи, специалисты библиотеки №76 в Сокольниках, отмечают, что количество поклонников поэта и художника с каждым годом увеличивается, причем, среди жителей разных возрастов.

— Отрадно видеть у памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову представителей подрастающего поколения, — прокомментировали представители культурного учреждения.

У монумента пройдут чтения стихов поэта, прозвучат биографические заметки о жизни творца, пройдет возложение цветов.

Монумент в честь Лермонтова был возведен еще в 1965 году и на сегодняшний день считается одним из самых романтичных памятников Москвы

Начало мероприятия 27 июля в 11 часов.