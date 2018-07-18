«Доктор Смерть», реформа, бешенство и отравленная Украина 

Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Детям в возрасте от 9 до 16 лет стало плохо после ужина в понедельник, 16 июля. Они почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту, передает ТСН. Детей госпитализировали в больницы в Славянск, Краматорск и Лиман. По факту массового отравления прокуратура начала расследование.
Без санэпидемслужбы
Такие случаи на Украине не редкость. В начале июля 12 детей отравились в лагере «Славутич» в Киевской области. Спецкомиссия выявила многочисленные нарушения, после чего лагерь решили закрыть. При этом надо отметить, что еще в марте 2017 года постановлением Кабмина была ликвидирована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, которая стьояла на страже здоровья граждан.
В соцсетях тогда даже появились предположения, что правительство якобы преследует цель «очистки территории»… от населения. Тем более, что разговоры о реформировании ГосСЭС (закончившиеся ликвидацией службы) шли на фоне серьезной эпидемии комбинированной кишечной инфекции, от которой летом 2016 года пострадали сотни жителей Измаильского района на юге Одесской области. В городе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации. Украинские СМИ отмечали, что такая широкомасштабная эпидемия произошла впервые за много лет.
Однако решение о ликвидации ГосСЭС все равно было принято, и правительство его в своем постановлении обосновало так: «Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба».
Загадочное отравление в Черкассах
И вот теперь на Украине не всегда удается даже установить причины подобных массовых отравлений. Так, в мае на утренней линейке в школе № 8 в Черкассах произошло массовое отравление детей. По словам директора школы Татьяны Саенко, в время линейки дети начали терять сознание. Школьники и родители рассказали журналистам черкасской телекомпании «ВИККА», что на линейке началась паника.
Пострадавших было так много, что медпункт переполнился, детей размещали в столовой и коридорах. Тогда были госпитализированы 53 школьника и трое учителей, 11 детей и один взрослый попали в реанимацию.
Резонанс был такой, что в Черкассы в срочном порядке прибыли премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Было проведено заседание оперативного штаба, созданного для расследования причин происшествия.
Тогда Гройсман предварительной версией инцидента назвал локальное распыление некоего вещества во время проведения линейки (хотя ни в воздухе, ни в воде не обнаружили каких-либо вредных веществ). В ГСЧС рассматривали также версию испарений из канализационного коллектора. Причины загадочного отравления до сих пор не установлены.
Похожие инциденты имели место в Кривом Роге (на параде потеряли сознание четверо студентов) и Новомосковске в Днепропетровской области — там на линейке стало плохо 16-ти ученикам разного возраста.
Медреформа: «это просто фантастика»
Пока врачи в больницах борются за здоровье отравленных детей, и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун продолжает радовать граждан своими рассуждениями и советами: не устарела ли флюорография, нужно ли в медучреждениях пользоваться бахилами, и т.п.
На этот раз она проинформировала «аборигенов», что им делать в том случае, если укусит собака… Нужная информация, но разве излагать азбучные истины — это функция главы Минздрава?
Впрочем, на Украине Ульяну Супрун критикуют не столько за ее «полезные советы», сколько за стартовавшую в апреле этого года медицинскую реформу, означающую, по сути, отказ от бесплатной медицины.
Ранее за начало реформы проголосовали парламентарии, причем — с нарушениями регламента.
«Следуя требованиям МВФ, Рада голосами картельной партии власти сделала шаг в направлении того, чтобы полностью переложить бремя издержек на содержание медицины на плечи граждан», — так охарактеризовал поведение нардепов политолог Андрей Золотарев.
В общем, если есть деньги — вылечат (возможно), нет денег — умирай… Не по этой ли причине многочисленные критики Супрун называют ее «Доктор Смерть»?
Но отметим, справедливости ради, что вовсе не Супрун лично является причиной всех бед: у страны просто нет денег, чтобы обеспечить своим гражданам бесплатную медицину. А у большинства граждан нет денег, чтобы потянуть платную… В общем, правительственный вариант «коммерческой» медреформы — это настоящая катастрофа.
Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, участвовавшая в президентских выборах в 2014 году, предлагала свой вариант реформирования системы охраны здоровья, определив целью повышение средней продолжительности жизни украинцев до 80 лет (сейчас — 71 год) за счет снижения смертности от инфарктов, инсультов, онкологических и других опасных заболеваний.
По ее словам, для реализации такой реформы необходимо увеличение финансирования здравоохранения на 100 миллиардов гривен в год (как минимум) и введение обязательного медицинского страхования.
Но откуда взять такие средства в разоренной Украине? Нет денег и на саму реформу. Ранее президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк заявлял, что предусмотренные «8 или 10 долларов в год на одного украинца на все здравоохранение — это просто фантастика».
С учетом всех других факторов, приходится предположить: по всей видимости, загадочные отравления и эпидемии забытых, казалось бы, инфекций — только цветочки…