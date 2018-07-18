«Доктор Смерть», реформа, бешенство и отравленная Украина

Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. Детям в возрасте от 9 до 16 лет стало плохо после ужина в понедельник, 16 июля. Они почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту, передает ТСН. Детей госпитализировали в больницы в Славянск Краматорск и Лиман. По факту массового отравления прокуратура начала расследование.

Без санэпидемслужбы

Такие случаи на Украине не редкость. В начале июля 12 детей отравились в лагере «Славутич» в Киевской области. Спецкомиссия выявила многочисленные нарушения, после чего лагерь решили закрыть. При этом надо отметить, что еще в марте 2017 года постановлением Кабмина была ликвидирована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, которая стьояла на страже здоровья граждан.

В соцсетях тогда даже появились предположения, что правительство якобы преследует цель «очистки территории»… от населения. Тем более, что разговоры о реформировании ГосСЭС (закончившиеся ликвидацией службы) шли на фоне серьезной эпидемии комбинированной кишечной инфекции, от которой летом 2016 года пострадали сотни жителей Измаильского района на юге Одесской области. В городе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации. Украинские СМИ отмечали, что такая широкомасштабная эпидемия произошла впервые за много лет.

Однако решение о ликвидации ГосСЭС все равно было принято, и правительство его в своем постановлении обосновало так: «Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав , Гоструд и Госпродслужба».

Загадочное отравление в Черкассах

И вот теперь на Украине не всегда удается даже установить причины подобных массовых отравлений. Так, в мае на утренней линейке в школе № 8 в Черкассах произошло массовое отравление детей. По словам директора школы Татьяны Саенко, в время линейки дети начали терять сознание. Школьники и родители рассказали журналистам черкасской телекомпании «ВИККА», что на линейке началась паника.

Пострадавших было так много, что медпункт переполнился, детей размещали в столовой и коридорах. Тогда были госпитализированы 53 школьника и трое учителей, 11 детей и один взрослый попали в реанимацию.

Резонанс был такой, что в Черкассы в срочном порядке прибыли премьер-министр Украины Владимир Гройсман , и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин . Было проведено заседание оперативного штаба, созданного для расследования причин происшествия.

Тогда Гройсман предварительной версией инцидента назвал локальное распыление некоего вещества во время проведения линейки (хотя ни в воздухе, ни в воде не обнаружили каких-либо вредных веществ). В ГСЧС рассматривали также версию испарений из канализационного коллектора. Причины загадочного отравления до сих пор не установлены.

Похожие инциденты имели место в Кривом Роге (на параде потеряли сознание четверо студентов) и Новомосковске в Днепропетровской области — там на линейке стало плохо 16-ти ученикам разного возраста.

Медреформа: «это просто фантастика»

Пока врачи в больницах борются за здоровье отравленных детей, и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун продолжает радовать граждан своими рассуждениями и советами: не устарела ли флюорография, нужно ли в медучреждениях пользоваться бахилами, и т.п.

На этот раз она проинформировала «аборигенов», что им делать в том случае, если укусит собака… Нужная информация, но разве излагать азбучные истины — это функция главы Минздрава?

Впрочем, на Украине Ульяну Супрун критикуют не столько за ее «полезные советы», сколько за стартовавшую в апреле этого года медицинскую реформу, означающую, по сути, отказ от бесплатной медицины.

Ранее за начало реформы проголосовали парламентарии, причем — с нарушениями регламента.

«Следуя требованиям МВФ , Рада голосами картельной партии власти сделала шаг в направлении того, чтобы полностью переложить бремя издержек на содержание медицины на плечи граждан», — так охарактеризовал поведение нардепов политолог Андрей Золотарев

В общем, если есть деньги — вылечат (возможно), нет денег — умирай… Не по этой ли причине многочисленные критики Супрун называют ее «Доктор Смерть»?

Но отметим, справедливости ради, что вовсе не Супрун лично является причиной всех бед: у страны просто нет денег, чтобы обеспечить своим гражданам бесплатную медицину. А у большинства граждан нет денег, чтобы потянуть платную… В общем, правительственный вариант «коммерческой» медреформы — это настоящая катастрофа.

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец , участвовавшая в президентских выборах в 2014 году, предлагала свой вариант реформирования системы охраны здоровья, определив целью повышение средней продолжительности жизни украинцев до 80 лет (сейчас — 71 год) за счет снижения смертности от инфарктов, инсультов, онкологических и других опасных заболеваний.

По ее словам, для реализации такой реформы необходимо увеличение финансирования здравоохранения на 100 миллиардов гривен в год (как минимум) и введение обязательного медицинского страхования.

Но откуда взять такие средства в разоренной Украине? Нет денег и на саму реформу. Ранее президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк заявлял, что предусмотренные «8 или 10 долларов в год на одного украинца на все здравоохранение — это просто фантастика».

С учетом всех других факторов, приходится предположить: по всей видимости, загадочные отравления и эпидемии забытых, казалось бы, инфекций — только цветочки…