Вешняковцам расскажут дворянскую историю парка «Кусково»

Жители Вешняков снова имеют прекрасную возможность побывать на бесплатной экскурсии «ВКУСково», которую устраивают сотрудники ГПБУ «Мосприрода» в Кусковском лесопарке.

Эколого-краеведческая экскурсия представляет собой легкую прогулку на свежем воздухе с информационной составляющей. Собравшимся жителям расскажут о том, что у бывшей летней резиденции семьи Шереметевых имеется богатая «дворянская история», уходящая корнями вглубь веков. Интересно будет узнать и о флоре и фауне лесопарка: экскурсовод объяснит, что за живность обитает в Кусково, объяснит, какие зелёные насаждения украшают эту территорию.

Экскурсия состоится 20 июля. Начало в 14:00. Сбор желающих будет происходить возле главного входа в музей-усадьбу «Кусково». Адрес музея: ул. Юности, д. 2. Приглашаются все желающие в возрасте от шести лет.