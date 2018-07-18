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Вешняковцам расскажут дворянскую историю парка «Кусково»
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Вешняковцам расскажут дворянскую историю парка «Кусково» 

Управа района Вешняки 59 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Жители Вешняков снова имеют прекрасную возможность побывать на бесплатной экскурсии «ВКУСково», которую устраивают сотрудники ГПБУ «Мосприрода» в Кусковском лесопарке.
Эколого-краеведческая экскурсия представляет собой легкую прогулку на свежем воздухе с информационной составляющей. Собравшимся жителям расскажут о том, что у бывшей летней резиденции семьи Шереметевых имеется богатая «дворянская история», уходящая корнями вглубь веков. Интересно будет узнать и о флоре и фауне лесопарка: экскурсовод объяснит, что за живность обитает в Кусково, объяснит, какие зелёные насаждения украшают эту территорию.
Экскурсия состоится 20 июля. Начало в 14:00. Сбор желающих будет происходить возле главного входа в музей-усадьбу «Кусково». Адрес музея: ул. Юности, д. 2. Приглашаются все желающие в возрасте от шести лет.
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