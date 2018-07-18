Новый гостиничный комплекс появится возле «Парка легенд» 

Новый гостинично-деловой комплекс появится на Автозаводской улице близ квартала «Парк легенд». Общая площадь объекта составит более 33 тысяч квадратных метров, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Здание, установленное на одноэтажный стилобат, будет сочетать в себе сразу несколько функций: в нем расположатся магазины, офисы, а также гостиничные апартаменты», — добавил он.
По проекту комплекс представляет собой здание переменной этажности. Самые высокие его элементы будут 15-этажными. Для тех, кто будет проживать в апартаментах и работать в офисном блоке, оборудуют подземную парковку на 155 машино-мест.
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Композиционные и цветовые решения комплекса будут сочетаться с тем, как выглядит здание Музея хоккея, расположенное неподалеку: этажность постройки будет ниже со стороны музея и выше со стороны эстакады. Фасады стилобата отделают клинкерной плиткой синего и кирпичного оттенков.
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