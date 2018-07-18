Новый гостиничный комплекс появится возле «Парка легенд»

Сергей Кузнецов. Новый гостинично-деловой комплекс появится на Автозаводской улице близ квартала «Парк легенд». Общая площадь объекта составит более 33 тысяч квадратных метров, сообщил главный архитектор Москвы

«Здание, установленное на одноэтажный стилобат, будет сочетать в себе сразу несколько функций: в нем расположатся магазины, офисы, а также гостиничные апартаменты», — добавил он.

По проекту комплекс представляет собой здание переменной этажности. Самые высокие его элементы будут 15-этажными. Для тех, кто будет проживать в апартаментах и работать в офисном блоке, оборудуют подземную парковку на 155 машино-мест.

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Композиционные и цветовые решения комплекса будут сочетаться с тем, как выглядит здание Музея хоккея, расположенное неподалеку: этажность постройки будет ниже со стороны музея и выше со стороны эстакады. Фасады стилобата отделают клинкерной плиткой синего и кирпичного оттенков.

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