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Малыш с шуруповёртом завоевал популярность в Кабардино-Балкарии
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Малыш с шуруповёртом завоевал популярность в Кабардино-Балкарии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жители КБР сняли на видео малыша с шуруповёртом и опубликовали ролик в местном сообществе.
Маленький мальчик ловко ввинтил шуруп под руководством взрослых. В это время мужчины одобрительно посмеивались и помогали ребёнку справиться с тяжёлым инструментом. Когда у малыша не получилось нажать тугую кнопку, взрослые ему помогли.
Видеоролик просмотрели почти 15 тысяч зрителей. «Вот как надо воспитывать своих мальчиков», «А он старается! Молодец!» — одобрили комментаторы в сообществе.
Публикация от Тут Нальчик (@tut_nalchik_) 17 Июл 2018 в 6:47 PDT
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