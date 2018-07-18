Малыш с шуруповёртом завоевал популярность в Кабардино-Балкарии 

Жители КБР сняли на видео малыша с шуруповёртом и опубликовали ролик в местном сообществе.
Маленький мальчик ловко ввинтил шуруп под руководством взрослых. В это время мужчины одобрительно посмеивались и помогали ребёнку справиться с тяжёлым инструментом. Когда у малыша не получилось нажать тугую кнопку, взрослые ему помогли.
Видеоролик просмотрели почти 15 тысяч зрителей. «Вот как надо воспитывать своих мальчиков», «А он старается! Молодец!» — одобрили комментаторы в сообществе.
Публикация от Тут Нальчик (@tut_nalchik_) 17 Июл 2018 в 6:47 PDT