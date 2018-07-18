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Вешняковские льготники могут получить частичную компенсацию стоимости путёвки
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Вешняковские льготники могут получить частичную компенсацию стоимости путёвки 

Управа района Вешняки 59 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Вешняки Сергей Махов разъяснил, что родители и иные официальные представители детей и подростков льготных категорий имеют возможность получить частичную компенсацию стоимости путёвки на отдых и оздоровление детей и сопровождающих их лиц, если такая путёвка ими была приобретена самостоятельно.
Для купленной самостоятельно путёвки предполагается частичная компенсация её стоимости. Она выплачивается москвичам, являющимся получателями ежемесячного пособия на ребёнка, в соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребёнка», при условии предоставления пакета необходимых документов.
Глава управы уточнил, что заявление на выплату частичной компенсации стоимости самостоятельно приобретённой путевки должно быть подано в письменном виде при личном обращении в ГАУК «МОСГОРТУР» в срок не позднее двух месяцев после окончания срока действия данной путёвки.
ГАУК «МОСГОРТУР» находится по адресу: переулок Огородная слобода, д. 9 стр. 1. Приём посетителей ведётся ежедневно с 8:00 до 20:00  Источник фото
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