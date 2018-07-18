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Самовольным объектам строительства не место в Вешняках
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Самовольным объектам строительства не место в Вешняках 

Управа района Вешняки 59 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках постоянно проводится работа по выявлению самовольного строительства на территории района. Об этом жителям сообщил глава управы Сергей Махов.
С прошлого года и по настоящий момент на территории района Вешняки было демонтировано в общей сложности 115 объектов самовольного строительства. Глава управы уточнил, что все данные работы проводятся на основании Постановления Правительства Москвы № 614-ПП.
За указанный период район был избавлен от 31 металлического гаража. Также рабочими был демонтирован 51 незаконно установленный нестационарный объект и бытовки, нарушающие эстетический облик улиц. Ликвидированы 31 пристройка, старые ограждения и ворота. Кроме того, были снесены два заброшенных строения.
Сергей Махов указал, что управой района были выполнены предписания московской Государственной инспекции по недвижимости по демонтажу шести объектов. Он подчеркнул, что деятельность по сносу самовольных конструкций продолжается и в 2018 году.
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