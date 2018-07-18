С июля в ростовских маршрутках можно будет расплатиться транспортной картой

Безналичная система оплаты будет работать на семи ростовских маршрутках

В части маршрутных такси нашего города уже с этого месяца появится возможность оплатить проезд по транспортной карте. Такое решение приняли в ЗАО «АТП-5». В конце 2017 года перевозчик в качестве опыта установил валидаторы в автобусах 77 маршрута. По данным Агентства развития платежных систем, после запуска в течение месяца с помощью транспортной карты было совершено более 1 500 транзакций. Эксперимент был признан успешным.

Оплатить проезд на маршрутках смогут владельцы транспортных карт всех категорий. Нужно помнить, что дифференцированный тариф на маршрутках не действует, и стоимость проезда составит 24 рубля для всех.

— В дальнейшем мы планируем оснастить маршрутное такси валидаторами нового образца для удобства пассажиров. В этом случае они смогут оплачивать проезд любыми инструментами, включая банковские карты и смартфоны, — подчеркнул замгенерального директора АРПС Торицын Алексей.

С августа в нашем городе начнет действовать новая транспортная система, подразумевающая под собой замену части маршруток автобусами большой вместимости. Также в Ростове появится ряд новых маршрутов.