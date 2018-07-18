В Госдуме отвергли призыв КПРФ отслеживать расходы госкорпораций

Депутаты из фракции КПРФ предложили ввести парламентский контроль за финансами госкорпораций для обеспечения прозрачности.

Как передает «Парламентская газета», в среду, 18 июля, депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, предлагающий установить парламентский контроль за деятельностью государственных компаний и корпораций.

Авторы инициативы из фракции КПРФ обратили внимание на то, что из поля зрения нижней палаты парламента выпадает деятельность организаций с госучастием, оказывающих значительное влияние на экономическую жизнь страны и распоряжающихся значительным объёмом финансовых средств.

Законопроектом предлагалось ввести контроль за финансовым планированием компаний, в капитале которых доля государства превышает 30 процентов: подпадающие под этот параметр корпорации должны были бы предоставлять свои финансовые планы на рассмотрение Госдумы.