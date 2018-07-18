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В Госдуме отвергли призыв КПРФ отслеживать расходы госкорпораций
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В Госдуме отвергли призыв КПРФ отслеживать расходы госкорпораций 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Депутаты из фракции КПРФ предложили ввести парламентский контроль за финансами госкорпораций для обеспечения прозрачности.
Как передает «Парламентская газета», в среду, 18 июля, депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, предлагающий установить парламентский контроль за деятельностью государственных компаний и корпораций.
Авторы инициативы из фракции КПРФ обратили внимание на то, что из поля зрения нижней палаты парламента выпадает деятельность организаций с госучастием, оказывающих значительное влияние на экономическую жизнь страны и распоряжающихся значительным объёмом финансовых средств.
Законопроектом предлагалось ввести контроль за финансовым планированием компаний, в капитале которых доля государства превышает 30 процентов: подпадающие под этот параметр корпорации должны были бы предоставлять свои финансовые планы на рассмотрение Госдумы.
Однако правительство и большинство депутатов не поддержали данную инициативу. По словам первого зампреда комитета ГД по контролю и регламенту Валерия Иванова, такой законопроект был бы избыточным, поскольку контролем расходов госкорпораций в России занимается Счетная палата.
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