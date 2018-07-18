Фасад дома на Череповецкой очистили от вандальных граффити

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» с фасада дома 9/17 по Череповецкой улице удалили вандальные надписи, которые содержали ссылки на запрещенные ресурсы. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Уважаемый пользователь! Надписи на фасаде устранены», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)