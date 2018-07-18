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Пара белых медведей в Челябинском зоопарке отметила хрустальную свадьбу
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Пара белых медведей в Челябинском зоопарке отметила хрустальную свадьбу 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинском зоопарке сегодня кричат: «Горько!» Пара белых медведей Айриша и Алтын отмечают хрустальную свадьбу. Вместе в одном вольере мишки прожили 15 лет.
— Житель Северного полюса появился в зоопарке 17 лет назад. Медвежонка назвали Алтыном. А через два года к нему подселили белую медведицу Айришу, которая прибыла из Перми. С тех пор они живут вместе, — рассказывают сотрудники зоопарка.
Пара белых медведей всегда привлекает внимание больших и маленьких посетителей зоопарка. Наблюдать за ними забавно и любопытно. Игривые мишки резвятся с большими пластиковыми бочками, футбольными мячами и картонным замком с лакомством внутри.
На очередную годовщину совместной жизни медведям подарили новые игрушки: на замену пришедшим в негодность развлечениям пришли непотопляемый буй и мяч из твердого спаянного пластика.
Всего в Челябинском зоопарке насчитывается 430 животных, 85 из них входят в красную книгу.
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