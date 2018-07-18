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В Италии детские автомобильные кресла снабдят электронными датчиками
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В Италии детские автомобильные кресла снабдят электронными датчиками 

Российская Газета 1 час назад
В Италии автомобильные кресла для детей должны быть в обязательном порядке снабжены электронными сенсорами, чтобы предотвратить возможность оставления ребенка в машине на жаре. С таким предложением выступил министр транспорта страны Данило Тонинелли.
"Небольшая поправка к статье 172 правил дорожного движения станет фундаментальной в деле спасения жизни многих детей и предотвращения трагедии, вину за которую на протяжении всей жизни будут чувствовать родители", — цитирует Тонинелли портал ilcittadinomb.it.
По словам министра, нововведение заработает уже осенью. Он сам — отец и знает, что в стрессовой ситуации можно отвлечься и машинально закрыть автомобиль на стоянке. Технически вопрос решить не сложно. Сенсоры кресел нужно синхронизировать с автомобильными ключами или смартфоном, как это делается в США. «Жизнь ребенка дороже, чем сто евро, которые мы потратим на дополнительное оборудование автомашины», — не сомневается Тонинелли.
В июне прошлого года всю страну потряс трагический случай, когда в Тоскане женщина случайно оставила в авто на длительное время свою дочь, которой было всего полтора года. Малышка умерла от гипертермии. Подобный инцидент произошел во Флоренции, где от перегрева в салоне погиб двухлетний ребенок. По статистике, в период с 2011-2012 год в Италии умерли шестнадцать детей, оставленных родителями на жаре в автомобиле.
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