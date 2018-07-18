В Италии детские автомобильные кресла снабдят электронными датчиками

Италии автомобильные кресла для детей должны быть в обязательном порядке снабжены электронными сенсорами, чтобы предотвратить возможность оставления ребенка в машине на жаре. С таким предложением выступил министр транспорта страны Данило Тонинелли.

"Небольшая поправка к статье 172 правил дорожного движения станет фундаментальной в деле спасения жизни многих детей и предотвращения трагедии, вину за которую на протяжении всей жизни будут чувствовать родители", — цитирует Тонинелли портал ilcittadinomb.it.

По словам министра, нововведение заработает уже осенью. Он сам — отец и знает, что в стрессовой ситуации можно отвлечься и машинально закрыть автомобиль на стоянке. Технически вопрос решить не сложно. Сенсоры кресел нужно синхронизировать с автомобильными ключами или смартфоном, как это делается в США . «Жизнь ребенка дороже, чем сто евро, которые мы потратим на дополнительное оборудование автомашины», — не сомневается Тонинелли.