Венгрия отказалась участвовать в соглашении ООН по миграции

Фото: Пресс-служба МИД Венгрии

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия не будет участвовать в глобальном соглашении по миграции, ранее утвержденном на переговорах под эгидой Организации Объединенных Наций. Глава МИД Венгрии на пресс-конференции в Будапеште заявил о том, что «этот документ полностью противоречит интересам безопасности страны». «Для нас безопасность Венгрии и венгерского народа — проблема номер один. И этот документ полностью противоречит интересам безопасности страны». Петер Сийярто заявил о том, что «Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции», текст которого был согласован в ходе переговоров под эгидой ООН, — это «чрезвычайно опасный и предвзятый документ». Межправительственные переговоры по глобальному соглашению завершились в ООН на прошлой неделе, текст соглашения был одобрен 193 странами (pdf). Официальное принятие соглашения в рамках ООН пройдет 10-11 декабря 2018 г. на международной конференции в Марракеше (Марокко).