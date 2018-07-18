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Венгрия отказалась участвовать в соглашении ООН о миграции
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Венгрия отказалась участвовать в соглашении ООН о миграции 

ТАСС 1 час назад
Фото: Капитал страны
ТАСС, 18 июля. Венгрия не будет участвовать в Глобальном соглашении о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, текст которого был согласован в ходе переговоров под эгидой ООН.
Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Будапеште министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Этот документ полностью противоречит интересам безопасности Венгрии", — приводит агентство Reuters слова министра, который добавил, что документ «угрожает всему миру».
На прошлой неделе в штаб-квартире ООН завершились межправительственные переговоры по Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Как отметил генсек организации Антониу Гутерриш, это первое глобальное соглашение, нацеленное на то, чтобы более эффективно регулировать международную миграцию. По его словам, это отвечает интересам всех государств и поможет гарантировать соблюдение прав мигрантов.
Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции будет официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре нынешнего года.
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