Татьяна Лазарева и Михаил Шац отметили фарфоровую свадьбу

У себя в аккаунте Татьяна Лазарева поделилась коллажем. На нем она и ее муж Михаил Шац засняты в забавном виде. Публикацию артистка посвятила семейному празднику — 17 июля супруги отметили фарфоровую свадьбу. В комментарии к фото Татьяна рассказала, что в этот день 20 лет назад она вышла замуж за Михаила. Она поблагодарила супруга за романтическую поездку в Будапешт и различные вкусности.

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Шац и Лазарева являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Стоит отметить, что двадцатую годовщину свадьбы называют фарфоровой неспроста. Спустя 20 лет совместной жизни этот союз считается таким же красивым и гармоничным, как настоящий китайский фарфор, секрет производства которого по сей день остается неразгаданной тайной, пишет сайт Dni.ru.