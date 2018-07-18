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Татьяна Лазарева и Михаил Шац отметили фарфоровую свадьбу
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Татьяна Лазарева и Михаил Шац отметили фарфоровую свадьбу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
У себя в аккаунте Татьяна Лазарева поделилась коллажем. На нем она и ее муж Михаил Шац засняты в забавном виде. Публикацию артистка посвятила семейному празднику — 17 июля супруги отметили фарфоровую свадьбу. В комментарии к фото Татьяна рассказала, что в этот день 20 лет назад она вышла замуж за Михаила. Она поблагодарила супруга за романтическую поездку в Будапешт и различные вкусности.
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Кудрявцева и Макаров отпраздновали годовщину свадьбыТелеведущая вчера отметила деревянную свадьбу со своим избранником. Лера Кудрявцева опубликовала совместное фото с Игорем Макаровым и призналась ему в любви. Однако кроме этой юбилейной даты в этот же день у Татьяны родился сын Степан, которому исполнилось 23 года. Хотя Шац не является его биологическим папой, он воспитывал его как родного. Когда-то Лазарева призналась, что отец Степы исчез практически сразу, как стало известно о том, что она забеременела. Все заботы о мальчике взял на себя ее супруг, которому она также подарила двух прекрасных детей — Софию и Антона.
Шац и Лазарева являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Стоит отметить, что двадцатую годовщину свадьбы называют фарфоровой неспроста. Спустя 20 лет совместной жизни этот союз считается таким же красивым и гармоничным, как настоящий китайский фарфор, секрет производства которого по сей день остается неразгаданной тайной, пишет сайт Dni.ru.
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