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Климат Арктики изучат с помощью белых медведей Ямала
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Климат Арктики изучат с помощью белых медведей Ямала 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
На Ямале группа специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцева впервые смогла одеть белых медведиц с островов Шокальского и Вилькицкого в спутниковые ошейники. С помощью устройств исследователи отслеживают изменение климата на арктической территории, сообщает пресс-служба окружного правительства.
По словам Андрея Барышникова, директора Российского центра освоения Арктики, ученые отслеживают передвижения белых медведей в Арктике довольно давно, но ямальских медведиц удалось «снарядить» впервые. Интересно, что именно популяция белых медведей, живущих на побережье Карского моря, сегодня изучена меньше других.
Основная трудность «операции» состоит в том, чтобы обездвижить животных весом в полтонны. Дело в том, что белые медведи как правило ходят по кромке воды и мгновенно пускаются вплавь, если только почувствуют угрозу. Но если усыпить животное в воде, оно утонет. Поэтому ученым пришлось довольно долго улучать момент, чтобы обездвижить медведиц на суше и надеть на них ошейники с аппаратурой.
К слову, в апреле этого года оленеводы в Арктике пометили спутниковыми передатчиками двух диких самок северного оленя. Теперь информация об их передвижениях будет поступать в Российский центр освоения Арктики и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала. Как отмечают ученые, «отслеживание путей миграции диких стад необходимо для предотвращения увода домашних оленей дикими особями».
А в 2017 году ямальские биологи смогли пометить спутниковым передатчиком песца. Его передвижения занесли на карту: оказалось, он преодолел более тысячи километров от стационара «Еркута» на южном Ямале до города Воркуты и обратно через Ямал до Обской Губы. Результаты исследования были представлены на международной конференции по изучению песца в Канаде.
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