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В Рязани пьяный пассажир зарезал водителя такси
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В Рязани пьяный пассажир зарезал водителя такси 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.
Как установлено следствием, преступление произошло поздно вечером 1 мая 2018 года на улице Сельских Строителей в Рязани. Потерпевшим оказался молодой человек, занимавшийся частным извозом на личном авто. В этот вечер он подвозил 57-летнего рязанца, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина ударил таксиста ножом в область шеи, причинив ему колото-резаное повреждение.
Истекавшему кровью водителю удалось выбраться из машины и позвать на помощь. Злоумышленника задержали очевидцы произошедшего и прибывшие на место сотрудники МВД. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя время скончался.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном СК, в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Фото: ryazan.sledcom.ru
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