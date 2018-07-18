В Рязани пьяный пассажир зарезал водителя такси

Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как установлено следствием, преступление произошло поздно вечером 1 мая 2018 года на улице Сельских Строителей в Рязани. Потерпевшим оказался молодой человек, занимавшийся частным извозом на личном авто. В этот вечер он подвозил 57-летнего рязанца, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина ударил таксиста ножом в область шеи, причинив ему колото-резаное повреждение.

Истекавшему кровью водителю удалось выбраться из машины и позвать на помощь. Злоумышленника задержали очевидцы произошедшего и прибывшие на место сотрудники МВД . Пострадавший был госпитализирован в больницу, где спустя время скончался.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном СК, в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Фото: ryazan.sledcom.ru