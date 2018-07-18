Всемирный банк поддержал новую форму российского самоуправления

Инициативное бюджетирование как новая форма местного самоуправления позволит гражданам участвовать и эффективно контролировать решение местных проблем, сообщил в Совете Федерации в среду представитель Всемирного банка в России Иван Шульга.

Обсуждая в палате регионов тему законодательного регулирования инициативного бюджетирования он отметил, что Всемирный банк полностью поддерживает разработанный Минфином законопроект, вводящий понятия «инициативное бюджетирование» и «инициативный платеж граждан».

В настоящее время документ ожидает заключения правового управления правительства. По мнению разработчиков, принятие закона позволит регионам и муниципалитетам более продуктивно работать с инициативами граждан при формировании бюджетов и повысит активность населения в решении в том числе и социальных вопросов.

Отмечая важность законодательной инициативы, Шульга уточнил, что «такой масштабной поддержки инициативного бюджетирования как в России сегодня нет ни в одной стране мира». По данным Минфина, за последние два года объём финансирования муниципальных проектов, в которых учитывается мнение граждан, увеличился с двух миллиардов до девяти миллиардов рублей.

При этом представитель Всемирного банка отметил, что законопроект нуждается в некоторой корректировке, так как не учитывает всего многообразия форм инициативного бюджетирования.

«В 2015 году в России было 8 регионов, в которых присутствовало инициативное бюджетирование, сейчас их 50. Процесс бурно развивается, но если мы говорим о правовом регулировании инициативного бюджетирования, мы предлагаем ограничиться в законопроекте понятиями «инициативный проект» и «инициативный платеж». Это позволит оставить в сфере законодательной опеки лишь те проекты, которые предлагают граждане, и не учитывать инициативы местного самоуправления», — пояснил Шульга.

По мнению представителя Всемирного банка, при всех положительных свойствах предлагаемого Минфином законопроекта, из документа следует исключить положение, которое предусматривает необходимость большинства голосов населения территории для реализации общественной инициативы.

Объяснил он это инертностью граждан, которые не всегда готовы активно выражать свою позицию по тому или иному вопросу местного самоуправления. Такое положение, считает эксперт, сильно затруднит продвижение гражданских инициатив и смажет эффект от нововведения.