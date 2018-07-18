Дегтярев: все стадионы ЧМ-2018 будут использоваться по назначению

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Все стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, будут использоваться по прямому назначению. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

"Все стадионы буди использованы по своему прямому назначению. Там будут играть клубы различных лиг, а также проходить массовые культурные мероприятия, в том числе концерты", — сказал Дегтярев.