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Дегтярев: все стадионы ЧМ-2018 будут использоваться по назначению
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Дегтярев: все стадионы ЧМ-2018 будут использоваться по назначению 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Все стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, будут использоваться по прямому назначению. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
"Все стадионы буди использованы по своему прямому назначению. Там будут играть клубы различных лиг, а также проходить массовые культурные мероприятия, в том числе концерты", — сказал Дегтярев.
Матчи чемпионата мира по футболу в России принимали 12 стадионов в 11 городах.
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