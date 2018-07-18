Столичное УФАС может оштрафовать «Райффайзенбанк» и сеть пиццерий «Папа Джонс» за нарушение правил FIFA

«Московское УФАС России рассмотрело и вынесло решение по двум делам, связанным с нарушениями во время проведения чемпионата мира по футболу в России . Первое из них получило большой резонанс и было связано с «Райффайзенбанком». Напомним, банк запустил в своих социальных сетях акцию, где предлагал обменять голы сборной России на мили, а также обещал скидки в определенных барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения футбольных матчей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что «Райффайзенбанк» нарушил п. 2, 3 и 4 ч. 1 ст. 20 закона «О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.» и ст. 14.8 закона «О защите конкуренции».

«Вторым делом стало разбирательство с сетью пиццерий «Папа Джонс». Компания предлагала посетителям сделать ставку на матчи чемпионата мира и выиграть годовой запас пиццы. Акция распространялась через e-mail рассылку, соцсети и официальный сайт компании непосредственно в дни проведения матчей и действовала ровно в сроки проведения мундиаля. Московское УФАС России признало «Папа Джонс» нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 20 закона «О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.» и ст. 14.8 закона «О защите конкуренции», — отметили в Московском УФАС России.

В пресс-службе уточнили, что проведение подобных маркетинговых акций следовало обязательно согласовать с FIFA.

«В любом другом случае такой маркетинг не несет каких-либо общественно-полезных целей, не способствует популяризации спорта, а фактически направлен на продвижение услуг компаний за счет спортивного события мирового масштаба. «Райффайзенбанку» и «Папа Джонс» выданы обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со ст. 14.33, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.», — добавили в пресс-службе ведомства.