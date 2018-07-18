Хуснуллин назвал самую необычную станцию московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин считает, что «Мичуринский проспект» станет одной из самых необычных станций столичного метрополитена.

«Одна из стен, которая на природную зону, является прозрачной. Таким образом, пассажиры станции смогут наслаждаться панорамным видом на парк», — сказал Хуснуллин во время общения с журналистами в рамках Московского урбанистического форума.

Кроме того, сообщил Хуснуллин, еще одной станцией прирастет Сокольническая линия метрополитена. Речь идет о станции с рабочим названием «Новомосковская». Она расположится в непосредственной близости от района Южное Бутово и улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа (НАО).

По словам Марата Хуснуллина, с земельным участком под строительство «Новомосковской» столичные власти уже практически определились. Станция появится на земле, принадлежащей строительной компании, которая занимается возведением жилья в этом районе.

«Он передаст земельный участок городу для строительства станции. Согласно предварительному плану, «Новомосковская» должна появится через 5−6 лет. Но будем стараться построить раньше», — подчеркнул чиновник.

«Новомосковская» станет продолжением строящегося отрезка Сокольнической линии до «Столбово», который идет в южном направлении от действующей станции «Саларьево». Отрезок включает четыре станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Особое внимание Власти Москвы уделяют благоустройству прилегающих к новым станциям территорий. «Изначально предполагалось благоустройство в рамках строительного участка, но сегодня мы расширяем зоны благоустройства. Там появятся дополнительные остановки, дополнительные тротуары, общественные зоны», — заявил Хуснуллин.

Заместитель генерального директора компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев в свою очередь проинформировал, что в 2018 году власти Москвы планируют реализовать около десяти проектов строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые свяжут линии метро со всеми видами наземного транспорта. Суммарная площадь возводящихся ТПУ составит порядка полутора миллионов квадратных метров.

«Мы работаем с пулом примерно из 20 компаний. Это в основном те, кто приходил на наши торги в 2016—2017 годах. Например, «Крост», «Баркли», MR Group, «РГ Девелопмент», «Ташир», «Киевская площадь», — сказал Суниев.

В состав транспортно-пересадочных узлов войдут всевозможные административные, торговые, социально-культурные и гостиничные площади. Кроме того, рядом с такими ТПУ расположатся парковки, где можно будет спокойно оставить свой автомобиль и продолжить поездку на метро, автобусе или электричке.

«В высокой степени готовности сейчас находятся ТПУ у станций метро «Нагатинская», «Тимирязевская» и «Боровское шоссе», — цитирует Суниева «Дни.ру».

Московский урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Мероприятие проводится ежегодно с 2011 года. Главная тема текущего форума — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».