Китайские компании поставят в Челябинскую область овощи, фрукты и оборудование

"Подведены первые итоги деловых переговоров предпринимателей провинции Хэйлунцзян КНР и Челябинской области, прошедших 11-12 июля в Челябинске. Так, на Южный Урал из Китая будут организованы поставки вареной кукурузы, замороженных овощей и фруктов, сушеного лука, белковых добавок для скота, водосберегающего оборудования, составных частей приборостроительной техники, расходных медицинских материалов, блистерной упаковки, электродвигателей. На нашей практике впервые достигнуты такие договоренности", — сказали в пресс-службе.

В ЮУТПП добавили, что также достигнуты предварительные договоренности о поставках из Челябинской области в Китай зерна, льна, подсолнечника; совместном производстве топливных форсунок; продвижении на китайском рынке продукции златоустовских оружейников. Кроме того, челябинская компания МТМ намерена совместно с корпорацией «Гоюй» ( Харбин ) построить совместное предприятие для запуска в Китае проекта «умный город» (энергосбережение в системе освещения). Также планируется открыть в Челябинской области представительство китайской компании по производству нефтепромыслового оборудования.

Ранее в пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что представители более 120 китайских компаний тяжелой и легкой промышленности, научной и IТ-сфер, сельского хозяйства и других отраслей 11-12 июля побывали в Челябинске для поиска деловых партнеров.

По данным Минэкономразвития Челябинской области, товарооборот с Китаем в первом квартале 2018 года составил $130,4 млн (141% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт — $4,7 млн (94,7%), импорт — $125,7 млн (143,1%).