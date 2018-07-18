Китайские компании поставят в Челябинскую область овощи, фрукты и оборудование 

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Китайские предприниматели достигли предварительные договоренности о поставках в Челябинскую область овощей и фруктов, белковых добавок для скота, оборудования и запасных частей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).
"Подведены первые итоги деловых переговоров предпринимателей провинции Хэйлунцзян КНР и Челябинской области, прошедших 11-12 июля в Челябинске. Так, на Южный Урал из Китая будут организованы поставки вареной кукурузы, замороженных овощей и фруктов, сушеного лука, белковых добавок для скота, водосберегающего оборудования, составных частей приборостроительной техники, расходных медицинских материалов, блистерной упаковки, электродвигателей. На нашей практике впервые достигнуты такие договоренности", — сказали в пресс-службе.
В ЮУТПП добавили, что также достигнуты предварительные договоренности о поставках из Челябинской области в Китай зерна, льна, подсолнечника; совместном производстве топливных форсунок; продвижении на китайском рынке продукции златоустовских оружейников. Кроме того, челябинская компания МТМ намерена совместно с корпорацией «Гоюй» (Харбин) построить совместное предприятие для запуска в Китае проекта «умный город» (энергосбережение в системе освещения). Также планируется открыть в Челябинской области представительство китайской компании по производству нефтепромыслового оборудования.
Ранее в пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что представители более 120 китайских компаний тяжелой и легкой промышленности, научной и IТ-сфер, сельского хозяйства и других отраслей 11-12 июля побывали в Челябинске для поиска деловых партнеров.
По данным Минэкономразвития Челябинской области, товарооборот с Китаем в первом квартале 2018 года составил $130,4 млн (141% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт — $4,7 млн (94,7%), импорт — $125,7 млн (143,1%).