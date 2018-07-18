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Бывший зампредседателя правительства провинции Ганьсу приговорен к 15-летнему лишению свободы за взяточничество
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Бывший зампредседателя правительства провинции Ганьсу приговорен к 15-летнему лишению свободы за взяточничество 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чунцин, 18 июля /Синьхуа/ — Первый народный суд средней ступени города Чунцин в среду вынес приговор бывшему члену бюро комитета КПК провинции Ганьсу, бывшему заместителю председателя провинциального правительства Юй Хайяню по обвинению во взяточничестве.
Согласно оглашенному вердикту, осужденный приговорен к 15-летнему тюремному заключению со штрафом в размере 6 млн юаней /1 долл. США — 6,69 юаня/.
Суд установил, что в 1998 — 2016 годах Юй Хайянь, занимая на посты, в частности, генерального директора Цзюцюаньской металлургической корпорации, председателя Комитета по контролю и управлению государственным имуществом провинции Ганьсу, зампредседателя правительства провинции Ганьсу, члена бюро провинциального комитета КПК, секретаря комитета КПК города Ланьчжоу, лично или через свою жену получил деньги и материальные ценности на общую сумму 65,63 млн юаней от организаций и лиц, которым, используя служебное положение, оказывал содействие в продаже товаров, получении подрядов, переводе на более высокие должности и других вопросах.
Подсудимый признал свою вину и вернул все незаконно полученные денежные средства и материальные ценности.
Юй Хайянь в зале суда заявил, что согласен с приговором и не будет его обжаловать. -0-
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