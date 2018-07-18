Мария Бутина и известные всем секреты российского скандала

Мариия (или, возможно, Мария) Бутина, женщина, которую Министерство юстиции обвиняет в незаконной деятельности в качестве агента России Соединенных Штатах , не была секретным агентом в голливудском смысле этого слова. Будучи основателем Общества по защите права владения оружием, Бутина последние несколько лет жила в Вашингтоне, округ Колумбия , где пыталась получить ученую степень в Американском университете (American University). Это было не особенно удачное прикрытие, однако, согласно представленной в суд информации, она не очень боялась быть пойманной.

В тот день, когда был избран Дональд Трамп , Бутина долго не ложилась спать и была занята тем, что направляла сообщения по «Твиттер» своему куратору в Россию. По словам Бутиной, они разговаривали по телефону и обсуждали вопрос о том, кого Трамп может предложить на пост госсекретаря. «Все наши телефонные разговоры прослушиваются! — сказал ее шеф, который был идентифицирован многими как Александр Торшин , заместитель главы российского Центрального банка . О'кей, сказала тогда Бутина, а как насчет „Ватсап“ (WatsApp)?

Бутину обвиняют в попытке тайным образом повлиять на консервативные политические группы в США. Из представленных в суд документов становится ясно, каким образом с помощью граждан Соединенных Штатов она устанавливала отношения с сотрудниками одной организации, выступающей за право владения оружием И многие считают, что речь в данном случае идет о Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association), а также об организаторах мероприятия под названием Завтрак в Национальный день молитвы (National Prayer Breakfast).

Вместе с тем она не особенно скрывала то, чего хотела добиться. В своем электронном письме, относящемся к 2015 году и также представленному в распоряжение суда, она сообщает одному своему американскому знакомому о том, что ее представили лидерам Республиканской партии как „представителя неформальной дипломатии“ из России. А весной 2016 года она, по имеющимся данным, пыталась выступить посредником для организации встречи между Трампом и Владимиром Путиным . В 2014 году на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе она познакомилась с Риком Санторумом (Rick Santorum), бывшим сенатором от штата Пенсильвания. Через год на съезде этой организации в Нэшвилле она встретилась со Скотом Уокером (Scott Walker), с губернатором штата Висконсин . Фотографии этих знакомств она поместила на своей странице в „Фейсбуке“ (Ее адвокат отрицает, что она является российским агентом).

Возможно, Бутина войдет в историю как первый человек, публично попросивший Трампа отменить введенные против России санкции в случае избрания его президентом. В июле 2015 года, спустя несколько недель после объявления Трампом о своем желании принять участие в выборах, он наткнулся на нее — судя по всему, случайно, — на одном из мероприятий в Лас-Вегасе. „Вы намерены продолжить политику санкций, которая наносит вред экономикам обеих стран?“ — спросила она его. „Я считаю, что я смогу хорошо поладить с Путиным, о'кей?— ответил Трамп. — Я не думаю, что вам нужны эти санкции“.

Позднее, как указывают в своей книге „Российская рулетка“ (Russian Roulette) Майкл Изиков (Michael Isikoff) и Дэвид Корн (David Corn), советники избирательного штаба Стив Бэннон (Steve Bannon) и Райнс Прибус (Reince Priebus) выразили беспокойство по поводу той встречи.

Вот как об этом эпизоде рассказывают в своей книге Изиков и Корн: „Как могло так получиться, что русская женщина оказалась на этом мероприятии в Лас-Вегасе? И как случилось, что Трамп с ней встретился? И еще был ответ Трампа? Странно, подумал Бэннон, что у Трампа был полностью подготовленный ответ. Прибус огласился с тем, что в Бутиной было что-то странное. Где бы ни проводилось какое-то мероприятие консервативной организации, она на нем присутствовала, она всегда была на месте, сказал он Бэннону“.

Таким образом, многие аспекты российского скандала — взлом серверов Национального комитета Демократической партии , боты в „Твиттере“, сомнительные поступки Майкла Флинна (Michael Flynn) и Пола Манафорта (Paul Manafort) — имеют отношение не к глубоко спрятанным секретам, а к тем, которые были едва скрыты. Проследить за этим скандалом может оказаться непростым делом, и не только по причине огромного количества фактов, а потому что эти факты — те же самые люди, те же самые события — вновь и вновь возвращаются, возвращаются уже с несколько другими оттенками, но все они указывают в одном направлении. В понедельнике адвокат Бутиной сообщил федеральному судье о том, что несколько месяцев назад она давала показания перед сенатским Комитетом по разведке в ходе закрытого заседания.

Журналисты следят за судебным делом в отношении Бутиной по крайней мере с весны прошлого года. Самые близкие советники Трампа с подозрением стали относиться к ней еще во время предвыборной кампании. Теперь ей грозит обвинение на федеральном уровне, а публику попросили следить за этим делом.