В Центральном округе купаться запрещено!

Сотрудники МЧС Центрального округа и журналисты проверили общественный спасательный пост в парке Горького на соответствие требованиям и нормам.

На территории Центрального округа всего 10 зон отдыха у воды. Купаться на них строго запрещено.

— Для нас важно, чтобы зоны были оборудованы информационными щитами и знаками безопасности «Купаться запрещено», — говорит во время проверки заместитель начальника Управления МЧС по ЦАО Мария Крахина. — Все спасатели должны проходить специальное обучение. Мы проверяем удостоверения, журналы, необходимую документацию, которые должны находиться на данном посту. Именно это входит в наши полномочия.

Все работники пункта проходят обязательную подготовку в региональной общественной организации спасения на водах и получают удостоверения.

На Голицынском пруду дежурят три человека, поскольку водоём большой, а по выходным поток посетителей увеличивается. На оснащении поста имеется спасательная лодка, жилет, круг и конец Александрова.

Управление по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает:

— купаться вне специально оборудованных пляжей запрещено;

— не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

— купаясь, не заплывайте за буйки, указывающие границу заплыва;

— не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега.

— купаться желательно при температуре воды не ниже 17-19; находиться в воде рекомендуется не более 20 минут; причём, время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут. Желательно не оставаться надолго в воде.

— не оставляйте без присмотра детей!