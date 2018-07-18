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В Центральном округе купаться запрещено!
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В Москве введен план "Перехват"

В Центральном округе купаться запрещено! 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники МЧС Центрального округа и журналисты проверили общественный спасательный пост в парке Горького на соответствие требованиям и нормам.
На территории Центрального округа всего 10 зон отдыха у воды. Купаться на них строго запрещено.
— Для нас важно, чтобы зоны были оборудованы информационными щитами и знаками безопасности «Купаться запрещено», — говорит во время проверки заместитель начальника Управления МЧС по ЦАО Мария Крахина. — Все спасатели должны проходить специальное обучение. Мы проверяем удостоверения, журналы, необходимую документацию, которые должны находиться на данном посту. Именно это входит в наши полномочия.
Все работники пункта проходят обязательную подготовку в региональной общественной организации спасения на водах и получают удостоверения.
На Голицынском пруду дежурят три человека, поскольку водоём большой, а по выходным поток посетителей увеличивается. На оснащении поста имеется спасательная лодка, жилет, круг и конец Александрова.
Управление по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает:
— купаться вне специально оборудованных пляжей запрещено;
— не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
— купаясь, не заплывайте за буйки, указывающие границу заплыва;
— не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега.
— купаться желательно при температуре воды не ниже 17-19; находиться в воде рекомендуется не более 20 минут; причём, время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут. Желательно не оставаться надолго в воде.
— не оставляйте без присмотра детей!
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