Рэпер Баста в одних шортах показал результаты похудения на 10 кг

38-летний Василий Вакуленко , более известный как рэпер Баста, уже давно стал семьянином. Уже почти десять лет он живет в браке с Еленой Пинской и воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Марию и пятилетнюю Василису. В этом году артист стал наставником в шоу «Голос. Дети» и привлек к себе много внимания. После этого он решил привести себя в форму и похудеть на 15 килограммов.

Баста стал усиленно тренироваться в спортзале и на днях показал первые результаты своего труда. Рэпер опубликовал фото, на котором позирует только в белых шортах и демонстрирует мужественное тело. «Еще 5 кг скинуть и подкачаться!», — отметил он. Поклонники похвалили артиста за то, что он за короткий срок смог похудеть и не останавливается на достигнутом. «Молодец! Похудел и сразу стал выглядеть как Джеймс Бонд », «Вася ты становишься таким, каким я тебя встретила 10 лет назад», «Хорошо похудел, так держать», — прокомментировали пост подписчики.

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Личное досье

Вакуленко (Баста) Василий МихайловичВасилий Вакуленко — российский музыкант (рэпер), актер, режиссер, продюсер, телеведущий. совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под псевдонимами и проектами Бааста, Ноггаано, N1NT3ND0. Добавим, что супруга певца решила не отставать от Василия. Она тоже занимается спортом, а недавно призналась, что муж следит за ее рационом питания. «„Лена, ну зачем ты на ночь ешь хлеб“ или «ты что правда съела все круассаны?» — говорит мне человек, до недавнего времени, без стеснения съедавший за ночь целый торт», — поделилась Елена. Однако она намерена привести себя в идеальную форму, хоть ей и не легко ограничивать себя в еде.

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