Уроки стиля от Деми Ловато: как носить одежду девушкам с формами (и как не надо)

HOT Кроп-топ + завышенная талия

Когда Деми Ловато счастлива — это сразу видно по ее аутфитам. Они всегда яркие, по последним трендам и выгодно подчеркивающие достоинства ее фигуры — наше фанатское сердце трепещет от восторга. Например, это сочетание кроп-топа из денима и джинсов нас очаровало. Деми выглядит как настоящая суперзвезда. Собственно, она и есть суперзвезда.

Черный стройнит, поэтому многие доверяют одежде такого цвета, как самому себе. А чтобы вывести образ на новый уровень, а не укутываться в бесформенные черные вещи, надеясь на то, что зрительно похудеете на 10 кг, собираем его из укороченной водолазки и прямых брюк, которые плавно перетекают в черную обувь — так ноги будут казаться бесконечными. И, конечно, не забудьте круглые черные очки, которые и завершили образ певицы.

Платье-комбинация

Любимым образом Деми на красной дорожке гордо называем этот лук. Правильный вырез на груди и пояс на талии превратили певицу в богиню: нужное подчеркнуто, лишнее — скрыто. Фигура девушки выглядит идеально!

Акцент на талии

Платье-кокон Ловато подчеркивает крупным поясом, который помогает зрительно уменьшить фигуру и подчеркнуть тонкую талию.

NOT Объемы

Девушки с формами часто совершают большую ошибку: они прячутся за слишком объемными свитерами, рубашками и футболками, тем самым увеличивая себя в несколько раз. Вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, например, юбкой леопардового цвета, Деми облачилась в платье-балахон: во-первых, оно некрасивое. Во-вторых, за ним Деми вообще не разглядеть.

Disco Pants

Как хорошо, что популярность брюк в стиле «диско» прошла. Сейчас в них можно встретить разве что только танцовщиц на сцене, а вот обыденную жизнь они гордо покинули. Хотелось бы, чтобы это так и оставалось. Деми Ловато вот не удавалось их носить, что вполне понятно: обтягивающие брюки-колготки из блестящей ткани мало кому идут. А если еще и пытаться закрыть это дело объемной рубашкой и носить с каблуками — пиши пропало.

Шорты

Сценические образы знаменитостей сильно отличаются от их повседневной одежды и аутфитов на красной дорожке. Но есть и такие страстные поклонники, которые пытаются повторить за кумиром их луки из клипов или концертов (а Бейонсе вообще выпустила коллекцию одежды, в которой выступала на Coachella в этом году). Но хотим уберечь вас от серьезных модных промахов: носить обтягивающие шорты с колготками в сетку и высокими сапогами не стоит. Учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Деми отважно подставила вторую щеку для удара модных критиков — обещала больше так не делать.

Декольте

Мы вовсе не против глубоких декольте и любых способов продемонстрировать вашу удачу в генетической лотерее. Но будьте осторожны с выбором нарядов: певица, например, не обладает пышной грудью, и это красное платье лишь подчеркнуло ее широкую грудную клетку. Деми кажется намного больше своего реального размера, чему еще и посодействовал вырез на ноге и прическа.