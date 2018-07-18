Ходатайство об аресте фотомодели, обвиненной в краже 22 млн, вернули следствию

Пресненский суд Москвы не смог рассмотреть опрос об аресте 24-летней модели Ольги Сентюревой, которую депутат Госдумы Сергей Жигарев обвинил в краже 22 млн рублей из сейфа его знакомого Александра Краюшкина в отеле Mariott.

Как сообщил Business FM пресс-секретарь суда Алексей Черников, в ходе слушания адвокат Сентюревой Ирина Черноусова представила суду справку о том, что «состояние здоровья подозреваемой не позволяет ей участвовать в заседании». «Ходатайство было возвращено следствию без рассмотрения, поскольку вопрос об избрании меры пресечения рассматривается в присутствии подозреваемого, явка которого должна быть обеспечена органами следствия», — сказал он. По его словам, впоследствии следователь сможет повторно обратиться в суд с ходатайством об аресте Сентюревой.

Первоначально Сентюрева находилась под подпиской о невыезде. Однако 13 июля следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения на арест. Тогда слушание отложили, дав следствию время для сбора дополнительных материалов в обоснование просьбы.

На заседании 18 июля защитница Сентюревой сообщила, что ее клиентка была госпитализирована 13-го числа, однако она отказалась пояснить журналистам, с каким диагнозом и как долго может занять лечение.

Уголовное дело в отношении фотомодели по статье 158 УК РФ («кража») было возбуждено Следственной частью ОВД «Арбат» вскоре после инцидента с ее, как она сама заявляет, бывшим возлюбленным, депутатом Госдумы, главой комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым 9 июля он был сильно избит в Москве, предположительно новым молодым человеком Ольги по имени Тимур.

Впрочем, сама Сентюрева знакомство с обидчиком депутата отрицает. Позже знакомый парламентария Александр Краюшкин написал в полицию заявление о краже 22 млн рублей из сейфа в номере отеля Mariott, которым, по данным СМИ, пользовался Жигарев. При этом полиции была предоставлена видеозапись, на которой похожая на Сентюреву девушка сопровождает в отеле мужчину, уносящего коробку с инструментами.

Как утверждала Сентюрева, после разрыва Жигарев, который во время их отношений был женат, требовал, чтобы она вернула его подарки — Mercedes, шубу и дорогую сумку.